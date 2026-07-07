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На Западе забили тревогу из-за встречи Зеленского и Трампа в Анкаре - РИА Новости, 07.07.2026
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10:49 07.07.2026 (обновлено: 11:13 07.07.2026)
На Западе забили тревогу из-за встречи Зеленского и Трампа в Анкаре

Bloomberg: нет уверенности, что встреча Трампа и Зеленского пройдет успешно

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре может оказаться провальной из-за непредсказуемости американского президента, пишет Bloomberg.
  • Белый дом подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским 7-8 июля.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре может оказаться провальной, пишет Bloomberg.
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"Несмотря на то, что сейчас все ожидают хорошей встречи Трампа и Зеленского, непредсказуемость президента США не дает уверенности в том, что переговоры пройдут гладко", — говорится в публикации.

Накануне The Telegraph писал, что Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите Североатлантического альянса.
Заседания пройдут в Анкаре 7-8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.
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В миреАнкара (провинция)СШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОСаммит НАТО
 
 
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