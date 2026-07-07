На Западе забили тревогу из-за встречи Зеленского и Трампа в Анкаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре может оказаться провальной из-за непредсказуемости американского президента, пишет Bloomberg.
- Белый дом подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским 7-8 июля.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре может оказаться провальной, пишет Bloomberg.
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"Несмотря на то, что сейчас все ожидают хорошей встречи Трампа и Зеленского, непредсказуемость президента США не дает уверенности в том, что переговоры пройдут гладко", — говорится в публикации.
Накануне The Telegraph писал, что Зеленскому и Украине будет уделено меньше внимания на грядущем саммите Североатлантического альянса.
Заседания пройдут в Анкаре 7-8 июля, Белый дом накануне подтвердил, что Трамп на полях форума встретится с Владимиром Зеленским.