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Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Свердловской области - РИА Новости, 07.07.2026
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14:29 07.07.2026 (обновлено: 15:41 07.07.2026)
Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Свердловской области

Свердловская область и АНО "Общественный капитал" будут сотрудничать

© Фото : Пресс-служба АНО "Общественный капитал"Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Свердловской области
Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : Пресс-служба АНО "Общественный капитал"
Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Свердловской области
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Общественный капитал" и правительство Свердловской области в рамках 16-й Международной промышленной выставки "Иннопром" подписали соглашение о внедрении в регионе Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба АНО.
"Свердловская область входит в десятку ведущих регионов страны и неизменно удерживает позиции в группе лидеров по макроэкономике. В условиях, когда 90% промышленности региона приходится на обрабатывающий сектор с высокой долей металлургии и машиностроения, крайне важно сформировать прозрачные критерии оценки социальных и экологических инициатив бизнеса. Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса позволит региональной власти и предпринимательскому сообществу найти баланс между экономическим ростом и общественным благополучием", – прокомментировала генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Ранее соглашения о сотрудничестве были подписаны с региональным отделением "Деловой России", Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области, благотворительным фондом "СКБ Контур", особой экономической зоной "Титановая долина", а также с АНО "ПРО100БЛАГО" – организацией из Екатеринбурга, которая стала первым участником Единого центра лучших практик и реализует в регионе проект профессиональной ориентации подростков "Интенсив в профессию".
Две организации из Екатеринбурга уже подтвердили соответствие стандарту – ОЭЗ "Титановая долина", которая также является амбассадором стандарта, и ООО "Сибэкс". Подать заявку на прохождение оценки организации могут на платформе АНО "Общественный капитал".
 
АНО "Общественный капитал"Свердловская область
 
 
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