Стандарт общественного капитала бизнеса внедрят в Свердловской области

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Общественный капитал" и правительство Свердловской области в рамках 16-й Международной промышленной выставки "Иннопром" подписали соглашение о внедрении в регионе Стандарта общественного капитала бизнеса, сообщает пресс-служба АНО.

"Свердловская область входит в десятку ведущих регионов страны и неизменно удерживает позиции в группе лидеров по макроэкономике. В условиях, когда 90% промышленности региона приходится на обрабатывающий сектор с высокой долей металлургии и машиностроения, крайне важно сформировать прозрачные критерии оценки социальных и экологических инициатив бизнеса. Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса позволит региональной власти и предпринимательскому сообществу найти баланс между экономическим ростом и общественным благополучием", – прокомментировала генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Ранее соглашения о сотрудничестве были подписаны с региональным отделением "Деловой России", Союзом малого и среднего бизнеса Свердловской области, благотворительным фондом "СКБ Контур", особой экономической зоной "Титановая долина", а также с АНО "ПРО100БЛАГО" – организацией из Екатеринбурга, которая стала первым участником Единого центра лучших практик и реализует в регионе проект профессиональной ориентации подростков "Интенсив в профессию".