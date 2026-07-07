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Беженка из ДНР расплакалась, когда российские военные угостили ее хлебом - РИА Новости, 07.07.2026
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07:19 07.07.2026
Беженка из ДНР расплакалась, когда российские военные угостили ее хлебом

Беженка из ДНР Волохова расплакалась, когда российские бойцы угостили ее хлебом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беженка из Константиновки Людмила Волохова рассказала, что российские военнослужащие угостили ее и других беженцев хлебом, отдавали свои сухие пайки.
  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.
  • Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Беженка из Константиновки Донецкой Народной Республики Людмила Волохова рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда российские военнослужащие угостили ее хлебом.
На вопрос об отношении российских военных к беженцам она ответила: "Очень хорошо". "Они нас накормили, напоили. Мы девять месяцев хлеба не видели. Я попросила одного: "У вас хлебушка нет?" Он дал каждому по кусочку хлеба, и я заплакала", - рассказала Людмила.
Она добавила, что российские военнослужащие отдавали беженцам свои сухие пайки, а часть пути несли ее на руках.
По ее словам, она вместе с мужем получила осколочные ранения. При этом украинские военнослужащие отказались оказать им медицинскую помощь.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
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