Беженка из ДНР расплакалась, когда российские военные угостили ее хлебом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беженка из Константиновки Людмила Волохова рассказала, что российские военнослужащие угостили ее и других беженцев хлебом, отдавали свои сухие пайки.
- Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки.
- Путин назвал освобождение Константиновки ключом к освобождению всей территории ДНР и открывающим дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Беженка из Константиновки Донецкой Народной Республики Людмила Волохова рассказала РИА Новости, что расплакалась, когда российские военнослужащие угостили ее хлебом.
На вопрос об отношении российских военных к беженцам она ответила: "Очень хорошо". "Они нас накормили, напоили. Мы девять месяцев хлеба не видели. Я попросила одного: "У вас хлебушка нет?" Он дал каждому по кусочку хлеба, и я заплакала", - рассказала Людмила.
Она добавила, что российские военнослужащие отдавали беженцам свои сухие пайки, а часть пути несли ее на руках.
По ее словам, она вместе с мужем получила осколочные ранения. При этом украинские военнослужащие отказались оказать им медицинскую помощь.
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.