Беженка из ДНР расплакалась, когда российские военные угостили ее хлебом

На вопрос об отношении российских военных к беженцам она ответила: "Очень хорошо". "Они нас накормили, напоили. Мы девять месяцев хлеба не видели. Я попросила одного: "У вас хлебушка нет?" Он дал каждому по кусочку хлеба, и я заплакала", - рассказала Людмила.