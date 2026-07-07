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Беженец рассказал, как боевики убивали жителей подконтрольного ВСУ поселка - РИА Новости, 07.07.2026
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05:34 07.07.2026 (обновлено: 05:59 07.07.2026)
Беженец рассказал, как боевики убивали жителей подконтрольного ВСУ поселка

РИА Новости: ВСУ убивали мирных жителей в Алексеево-Дружковке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские солдаты убивали гражданское население поселка Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики ударами дронов.
  • Польские наемники обстреливали поселок из минометов.
  • Алексеево-Дружковка в настоящее время находится под контролем украинских войск и используется ВСУ как один из узлов обороны на подступах к Константиновке.
ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские солдаты убивали гражданское население поселка городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, который находится под контролем ВСУ, ударами дронов, а польские наемники обстреливали поселок из минометов, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта.
Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, местный житель попросил не раскрывать его личность.
"Там же украинские военные убивали наших местных жителей: взрослых - дронами, мать детей - дроном, и даже тех, кто ходил в храм. Польские наемники тоже обстреливают поселок из минометов", - сказал беженец.
Он перечислил минимум пять жителей поселка, которые были убиты ударами дронов. По его словам, украинские военные особенно жестоко относились к жителям поселка, которые отказывались уезжать вглубь Украины, угрожали им расправой и называли их "ждунами".
Поселок городского типа Алексеево-Дружковка расположен на севере ДНР, между городами Константиновка и Дружковка. В настоящее время населенный пункт находится под контролем украинских войск и используется ВСУ как один из узлов обороны на подступах к Константиновке.
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