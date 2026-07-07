Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские солдаты убивали гражданское население поселка Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики ударами дронов.

Польские наемники обстреливали поселок из минометов.

Алексеево-Дружковка в настоящее время находится под контролем украинских войск и используется ВСУ как один из узлов обороны на подступах к Константиновке.

ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Украинские солдаты убивали гражданское население поселка городского типа Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики, который находится под контролем ВСУ, ударами дронов, а польские наемники обстреливали поселок из минометов, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта.

Из соображений безопасности и опасаясь за родственников, оставшихся на подконтрольной Киеву территории, местный житель попросил не раскрывать его личность.

"Там же украинские военные убивали наших местных жителей: взрослых - дронами, мать детей - дроном, и даже тех, кто ходил в храм. Польские наемники тоже обстреливают поселок из минометов", - сказал беженец.

Он перечислил минимум пять жителей поселка, которые были убиты ударами дронов. По его словам, украинские военные особенно жестоко относились к жителям поселка, которые отказывались уезжать вглубь Украины , угрожали им расправой и называли их "ждунами".