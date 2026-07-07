Над Калужской областью сбили еще три беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Калужской области сбиты еще три БПЛА.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще три БПЛА сбиты над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
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"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще три БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что оперативные группы работают на местах.
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