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Над Калужской областью сбили еще три беспилотника - РИА Новости, 07.07.2026
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21:49 07.07.2026
Над Калужской областью сбили еще три беспилотника

Шапша сообщил, что над территорией Калужской области сбили три беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Калужской области сбиты еще три БПЛА.
  • По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Еще три БПЛА сбиты над территорией Калужской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
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"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще три БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".

Губернатор уточнил, что оперативные группы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКалужская областьОбнинскВладислав Шапша
 
 
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