Над Калужской областью сбили еще три беспилотника

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"Сегодня вечером силами ПВО уничтожены еще три БПЛА над территорией Боровского муниципального округа и на окраине Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".