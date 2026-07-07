Силы ПВО сбили 190 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за 12 часов уничтожили 190 украинских беспилотников.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 190 украинских беспилотников над регионами России, акваториями Азовского и Черного морей, сообщило Минобороны РФ.
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"В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 190 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18