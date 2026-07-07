Рейтинг@Mail.ru
Над Калужской областью уничтожили 19 беспилотников ВСУ за сутки - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 07.07.2026
Над Калужской областью уничтожили 19 беспилотников ВСУ за сутки

Шапша: над Калужской областью уничтожили 19 беспилотников ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ПВО
Боевое дежурство ПВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Калужской области уничтожены 19 БПЛА.
  • По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Девятнадцать БПЛА уничтожены над территорией Калужской области за вторник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 19 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Жиздринского, Износковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
Боевое дежурство расчета ЗРК Бук - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ПВО за сутки сбила 797 БПЛА
Вчера, 12:33
 
Калужская областьОбнинскВладислав ШапшаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала