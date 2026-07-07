Над Калужской областью уничтожили 19 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над территорией Калужской области уничтожены 19 БПЛА.
- По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Девятнадцать БПЛА уничтожены над территорией Калужской области за вторник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 19 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Думиничского, Жиздринского, Износковского, Людиновского, Малоярославецкого, Мосальского, Сухиничского, Ульяновского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраинах Обнинска и Калуги", - написал Шапша в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На местах работают оперативные группы.
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