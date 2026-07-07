Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве БПЛА

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"На саммите НАТО президент Украины Зеленский и я подписали соглашение о беспилотниках… Соглашение закладывает основу для широкого структурного сотрудничества между Украиной и Нидерландами в области совместного производства беспилотников", - написал Йеттен в соцсети Х.