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Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве БПЛА - РИА Новости, 07.07.2026
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17:56 07.07.2026 (обновлено: 18:13 07.07.2026)

Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве БПЛА

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства в Гааге
Здание правительства в Гааге - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Phil Nijhuis
Здание правительства в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства беспилотников.
  • Соглашение позволит странам обмениваться инновациями и совместно наращивать производство дронов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нидерланды подписали с Украиной соглашение с целью широкого сотрудничества в области производства беспилотников, сообщил премьер-министр страны Роб Йеттен.
«

"На саммите НАТО президент Украины Зеленский и я подписали соглашение о беспилотниках… Соглашение закладывает основу для широкого структурного сотрудничества между Украиной и Нидерландами в области совместного производства беспилотников", - написал Йеттен в соцсети Х.

Он отметил, что эта договоренность позволит странам обмениваться инновациями и совместно наращивать производство дронов.
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