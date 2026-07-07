Нидерланды подписали с Украиной соглашение о совместном производстве БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нидерланды и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства беспилотников.
- Соглашение позволит странам обмениваться инновациями и совместно наращивать производство дронов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Нидерланды подписали с Украиной соглашение с целью широкого сотрудничества в области производства беспилотников, сообщил премьер-министр страны Роб Йеттен.
Он отметил, что эта договоренность позволит странам обмениваться инновациями и совместно наращивать производство дронов.