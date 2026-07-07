В Курской области за сутки сбили 159 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 159 украинских беспилотников.
- ВСУ 56 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 159 украинских беспилотников, 78 из которых - БПЛА самолетного типа, 56 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 6 июля до 09:00 7 июля сбито 159 вражеских беспилотников различного типа, из них 78 - самолетного типа, которые атаковали регион с вечера", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 56 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
"Одиннадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - сообщил губернатор.