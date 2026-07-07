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В Курской области за сутки сбили 159 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.07.2026
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10:46 07.07.2026
В Курской области за сутки сбили 159 украинских беспилотников

Хинштейн: ПВО в Курской области за сутки сбила 159 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 159 украинских беспилотников.
  • ВСУ 56 раз применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 159 украинских беспилотников, 78 из которых - БПЛА самолетного типа, 56 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 6 июля до 09:00 7 июля сбито 159 вражеских беспилотников различного типа, из них 78 - самолетного типа, которые атаковали регион с вечера", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он добавил, что 56 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам Курской области.
"Одиннадцать раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - сообщил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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