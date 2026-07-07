В Курской области за сутки сбили 159 украинских беспилотников

КУРСК, 7 июл - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над территорией Курской области сбито 159 украинских беспилотников, 78 из которых - БПЛА самолетного типа, 56 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона, сообщил губернатор Александр Хинштейн.