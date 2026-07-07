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В Рязанской области сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 07.07.2026
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08:33 07.07.2026
В Рязанской области сбили 11 украинских беспилотников

Над Рязанской областью за ночь сбили 11 украинских беспилотников

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М3"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Рязанской области сбиты 11 БПЛА, по сообщению губернатора региона Павла Малкова, пострадавших и повреждений нет.
  • По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами.
РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Одиннадцать БПЛА сбиты за ночь над территорией Рязанской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил во вторник губернатор региона Павел Малков.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских беспилотника над российскими регионами.
"Сегодня ночью над территорией Рязанской области уничтожены 11 беспилотников. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет", - написал Малков в канале на платформе "Макс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязанская областьПавел МалковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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