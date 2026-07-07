Обломки БПЛА упали в станице Смоленской на Кубани

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В станице Смоленской Краснодарского края упали обломки БПЛА.
- Произошло возгорание на территории одного из предприятий, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в станице Смоленской в Краснодарском крае, произошло возгорание на территории предприятия, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
«
"В станице Смоленской Северского района упали обломки БПЛА. В результате произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что оперативные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18