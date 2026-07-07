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Обломки БПЛА упали в станице Смоленской на Кубани - РИА Новости, 07.07.2026
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21:29 07.07.2026 (обновлено: 22:52 07.07.2026)
Обломки БПЛА упали в станице Смоленской на Кубани

На территории предприятия на Кубани начался пожар из-за падения обломков БПЛА

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В станице Смоленской Краснодарского края упали обломки БПЛА.
  • Произошло возгорание на территории одного из предприятий, пострадавших нет.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Обломки БПЛА упали в станице Смоленской в Краснодарском крае, произошло возгорание на территории предприятия, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.
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"В станице Смоленской Северского района упали обломки БПЛА. В результате произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в канале оперштаба на платформе "Макс".

Уточняется, что оперативные службы работают на месте.
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