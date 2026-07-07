На подлете к Череповцу сбили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы Минобороны сбили один беспилотник на подлете к Череповцу.
- Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов призвал жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Один беспилотник сбит на подлете к Череповцу силами Минобороны, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Губернатор попросил жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18