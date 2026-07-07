Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде ликвидировали возгорание, возникшее после атаки ВСУ - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 07.07.2026
В Белгороде ликвидировали возгорание, возникшее после атаки ВСУ

Шуваев: в Белгороде ликвидировали возгорание, возникшее после атаки ВСУ

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Белгороде
Пожарный автомобиль в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Пожарный автомобиль в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь на вторник ВСУ дважды нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.
  • В результате атаки возникло возгорание на одном из инфраструктурных объектов в Белгороде, которое ликвидировали пожарные расчеты.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на одном из инфраструктурных объектов в Белгороде, возникшее после ночной атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Глава региона информировал, что в ночь на вторник ВСУ дважды нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, один человек погиб, трое ранены. В Белгороде, по его информации, возникло возгорании на инфраструктурном объекте.
"В Белгороде после вражеской атаки на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты его ликвидировали", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 66 раз за сутки
Вчера, 10:52
 
ПроисшествияБелгородБелгородская областьАлександр Шуваев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала