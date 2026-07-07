В Белгороде ликвидировали возгорание, возникшее после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на вторник ВСУ дважды нанесли массированные ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу.
- В результате атаки возникло возгорание на одном из инфраструктурных объектов в Белгороде, которое ликвидировали пожарные расчеты.
БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на одном из инфраструктурных объектов в Белгороде, возникшее после ночной атаки ВСУ, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
"В Белгороде после вражеской атаки на одном из объектов произошло возгорание, пожарные расчеты его ликвидировали", - написал Шуваев в Telegram-канале.