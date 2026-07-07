Краткий пересказ от РИА ИИ Элитный батальон БПЛА ВСУ «Черные соколы» утратил боеспособность в боях в Сумской области.

238-й отдельный батальон беспилотных систем «Черные соколы» 8-го корпуса десантно-штурмовых войск находился в районе Большой (Великой) Рыбицы.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Элитный батальон БПЛА ВСУ "Черные соколы" утратил боеспособность в боях в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "Фактически утратил боеспособность 238-й отдельный батальон беспилотных систем "Черные соколы" 8-го корпуса десантно-штурмовых войск, находившийся в районе Большой (Великой) Рыбицы", - рассказал собеседник агентства.

Населенный пункт находится в Сумской области . По словам собеседника, за неделю это элитное подразделение потеряло заместителя командира роты, а также медийного националиста Ивана Трембовецкого. Последний был командиром взвода тяжелых ударных БПЛА. В прошлом Трембовецкий был редактором украинских телеканалов ТЕТ и "2+2", с 2014 года принимал участие в конфликте в Донбассе , также несколько лет служил в подразделениях ГУР Украины.

"Командир роты Владимир Шевченко сбежал на похороны националистов и пожаловался в соцсетях на утрату боеспособности батальона", - добавил собеседник агентства.