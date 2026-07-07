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Элитный батальон БПЛА ВСУ потерял боеспособность, заявили силовики - РИА Новости, 07.07.2026
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Элитный батальон БПЛА ВСУ потерял боеспособность, заявили силовики

РИА Новости: элитный батальон БПЛА ВСУ "Черные соколы" утратил боеспособность

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие запускают беспилотник
Украинские военнослужащие запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие запускают беспилотник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Элитный батальон БПЛА ВСУ «Черные соколы» утратил боеспособность в боях в Сумской области.
  • 238-й отдельный батальон беспилотных систем «Черные соколы» 8-го корпуса десантно-штурмовых войск находился в районе Большой (Великой) Рыбицы.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Элитный батальон БПЛА ВСУ "Черные соколы" утратил боеспособность в боях в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
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"Фактически утратил боеспособность 238-й отдельный батальон беспилотных систем "Черные соколы" 8-го корпуса десантно-штурмовых войск, находившийся в районе Большой (Великой) Рыбицы", - рассказал собеседник агентства.
Населенный пункт находится в Сумской области. По словам собеседника, за неделю это элитное подразделение потеряло заместителя командира роты, а также медийного националиста Ивана Трембовецкого. Последний был командиром взвода тяжелых ударных БПЛА. В прошлом Трембовецкий был редактором украинских телеканалов ТЕТ и "2+2", с 2014 года принимал участие в конфликте в Донбассе, также несколько лет служил в подразделениях ГУР Украины.
"Командир роты Владимир Шевченко сбежал на похороны националистов и пожаловался в соцсетях на утрату боеспособности батальона", - добавил собеседник агентства.
Шевченко, по его словам, пожаловался, что подразделение укомплектовывают по остаточному принципу украинцами с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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