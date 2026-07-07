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В аварийном небоскребе в Нью-Йорке обвалилась массивная балка - РИА Новости, 07.07.2026
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21:59 07.07.2026
В аварийном небоскребе в Нью-Йорке обвалилась массивная балка

РИА Новости: внутри небоскреба в центре Манхэттена видно обвалившуюся балку

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Здание в Нью-Йорке эвакуировали из-за угрозы обрушения во время строительных работ.
  • В здании обрушились пять этажей, об этом сообщил телеканал PIX11 со ссылкой на пожарных.
НЬЮ-ЙОРК, 7 июл – РИА Новости. Обвалившуюся балку видно внутри небоскреба в центре Манхэттена, который ранее эвакуировали из-за угрозы обрушения, передает корреспондент РИА Новости.
Газета New York Times со ссылкой на власти ранее сообщила, что здание в Нью-Йорке, в котором проводятся строительные работы, было эвакуировано из-за угрозы обрушения. Позднее телеканал PIX11 со ссылкой на пожарных сообщил, что в здании обрушились пять этажей.
С одной из крыш соседнего здания можно увидеть последствия ЧП на одном из верхних этажей: массивная балка теперь стоит под углом среди поврежденных конструкций внутри здания.
Глава пожарного департамента Нью-Йорка Джон Эспозито ранее не исключил частичного обрушения высотки на фоне продолжающегося движения конструкций. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал ситуацию чрезвычайно серьезной.
Обваливающийся небоскреб в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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