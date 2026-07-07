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В Черниговской области Украины не осталось работающих АЗС - РИА Новости, 07.07.2026
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06:44 07.07.2026
В Черниговской области Украины не осталось работающих АЗС

РИА Новости: в Черниговской области фактически не осталось работающих заправок

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций после ударов российских сил.
  • Местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций, после ударов российских сил, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций", - рассказали силовики.
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