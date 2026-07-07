В Черниговской области Украины не осталось работающих АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций после ударов российских сил.
- Местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Черниговской области Украины фактически не осталось работающих автозаправочных станций, после ударов российских сил, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов ВС РФ по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось действующих автозаправочных станций", - рассказали силовики.