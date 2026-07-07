"АвтоВАЗ" начал производить Lada Aura с климат-контролем

Краткий пересказ от РИА ИИ «АвтоВАЗ» начал производство седанов Lada Aura с новым оснащением.

В состав всех комплектаций автомобиля, начиная с базовой версии «Премьер», входят автоматическая климат-система и телематическая система Lada Connect Старт.

Информация о начале продаж и стоимости Lada Aura с новым оснащением будет объявлена дополнительно.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал производство седанов Lada Aura с системой автоматического климат-контроля и телематикой Lada Connect Старт, сообщила пресс-служба концерна.

« "АвтоВАЗ" начал производство автомобилей Lada Aura с обновленным оснащением. Вслед за Lada Vesta бизнес-седан получил автоматическую климат-систему и телематическую систему Lada Connect Старт", - говорится в сообщении.

Как уточняется, данное оборудование входит в состав всех комплектаций автомобиля, начиная с базовой версии "Премьер".

Автоматический климат-контроль позволяет поддерживать заданную температуру в салоне, а телематическая система при помощи мобильного приложения "Мир Lada" позволяет дистанционно получать информацию о геопозиции авто, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумуляторной батареи и других параметрах.