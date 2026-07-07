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"АвтоВАЗ" начал производить Lada Aura с климат-контролем - РИА Новости, 07.07.2026
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14:22 07.07.2026
"АвтоВАЗ" начал производить Lada Aura с климат-контролем

«АвтоВАЗ» начал производство седанов Lada Aura с системой климат-контроля

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «АвтоВАЗ» начал производство седанов Lada Aura с новым оснащением.
  • В состав всех комплектаций автомобиля, начиная с базовой версии «Премьер», входят автоматическая климат-система и телематическая система Lada Connect Старт.
  • Информация о начале продаж и стоимости Lada Aura с новым оснащением будет объявлена дополнительно.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал производство седанов Lada Aura с системой автоматического климат-контроля и телематикой Lada Connect Старт, сообщила пресс-служба концерна.
«

"АвтоВАЗ" начал производство автомобилей Lada Aura с обновленным оснащением. Вслед за Lada Vesta бизнес-седан получил автоматическую климат-систему и телематическую систему Lada Connect Старт", - говорится в сообщении.

Как уточняется, данное оборудование входит в состав всех комплектаций автомобиля, начиная с базовой версии "Премьер".
Автоматический климат-контроль позволяет поддерживать заданную температуру в салоне, а телематическая система при помощи мобильного приложения "Мир Lada" позволяет дистанционно получать информацию о геопозиции авто, запасе топлива, температуре двигателя, уровне заряда аккумуляторной батареи и других параметрах.
"Информация о начале продаж и стоимости Lada Aura с новым оснащением будет объявлена дополнительно", - добавили в "АвтоВАЗе".
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