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Названы самые популярные автомобили с пробегом в России - РИА Новости, 07.07.2026
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03:27 07.07.2026
Названы самые популярные автомобили с пробегом в России

"Дром": самыми популярными авто с пробегом стали модели Лады и Toyota

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкМужчина выбирает автомобиль "Лада Гранта" в автосалоне
Мужчина выбирает автомобиль Лада Гранта в автосалоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В первом полугодии самыми популярными автомобилями с пробегом в РФ стали три модели «Лады» и две модели Toyota.
  • «Лада Приора» прибавила 5% к продажам за полугодие в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а Toyota Corolla — 13%.
  • На Дальнем Востоке лидерами продаж стали японские Honda Fit, Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla, в Сибири — Toyota Corolla, Toyota Camry и «Лада Приора».
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл – РИА Новости. Самыми популярными автомобилями с пробегом, которые чаще всего покупали в РФ в первом полугодии, стали три модели "Лады" и две модели Toyota, сообщил РИА Новости представитель автомобильного портала "Дром".
"По маркам топ-3 выглядит так: Toyota, "Лада" и Nissan. Отдельно по моделям топ-5: "Лада Приора", "Лада Гранта", "Лада 2114 Самара", Toyota Corolla, Toyota Camry", - сказал собеседник.
Он отметил, что "Лада Приора" прибавила 5% к продажам за полугодие в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а Toyota Corolla - 13%. При этом, если сравнивать продажи авто разных годов выпуска, то в первом полугодии лидирует "Лада Приора" 2008 года, а среди иномарок – Ford Focus 2008 года. Среди Toyota Corolla самой популярной по продажам стала модель 2001 года выпуска, но ее продажи в первом полугодии почти в три раза меньше, чем у "Приоры" 2008 года и на 41% меньше чем у Focus 2008 года. Toyota Corolla покупали разных годов выпуска, это и привело ее в топ продаж.
Также собеседник рассказал, что на Дальнем Востоке лидерами традиционно стали японские Honda Fit, Toyota Corolla Fielder и Toyota Corolla. В Сибири - Toyota Corolla, Toyota Camry и "Лада Приора".
"На Урале и в южных регионах РФ популярными моделями стали "Лада Приора" и Лада Гранта. Третье место на Урале заняла Лада 2114 "Самара", а на юге страны оно досталось "семерке", - добавили в "Дроме".
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