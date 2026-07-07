Авербух назвал снятие санкций с российских спортсменов справедливым

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух назвал радостной новостью решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, отметив, что справедливость восторжествовала.

"Безусловно, это очень радостная и правильная новость. Сложно комментировать, потому что изначальное решение было настолько несправедливое к нашим спортсменам, но я рад, что справедливость все же восторжествовала. Очень счастлив за наших ребят, спортсменов и нашу страну", - сказал Авербух.