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Авербух назвал снятие санкций с российских спортсменов справедливым - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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18:47 07.07.2026
Авербух назвал снятие санкций с российских спортсменов справедливым

Авербух о снятии санкций с российских атлетов: справедливость восторжествовала

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГала-шоу И. Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе"
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный олимпийский комитет отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Илья Авербух назвал радостной новостью решение исполкома МОК снять санкции с российских спортсменов.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух назвал радостной новостью решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) снять санкции с российских спортсменов, отметив, что справедливость восторжествовала.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
"Безусловно, это очень радостная и правильная новость. Сложно комментировать, потому что изначальное решение было настолько несправедливое к нашим спортсменам, но я рад, что справедливость все же восторжествовала. Очень счастлив за наших ребят, спортсменов и нашу страну", - сказал Авербух.
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Международный олимпийский комитет (МОК)Илья АвербухОлимпийский комитет России (ОКР)
 
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