В Запорожской области за сутки три человека погибли из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки.

Наибольшее количество атак зафиксировано в Акимовском, Васильевском и Михайловском муниципальных округах, а также в городском округе Мелитополь.

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 фактов атак со стороны противника. К сожалению, три человека погибли, восемь пострадали", - написал Балицкий в канале на платформе " Макс ".

В частности, по его словам, вражеские удары пришлись на многие населенные пункты.