В Запорожской области за сутки три человека погибли из-за атак ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки.
- Наибольшее количество атак зафиксировано в Акимовском, Васильевском и Михайловском муниципальных округах, а также в городском округе Мелитополь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Три человека погибли и восемь пострадали от атак ВСУ на Запорожскую область за сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 фактов атак со стороны противника. К сожалению, три человека погибли, восемь пострадали", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, вражеские удары пришлись на многие населенные пункты.
"Наибольшее количество атак зафиксировано в Акимовском, Васильевском и Михайловском муниципальных округах, а также в городском округе Мелитополь. Противник бил по мирным объектам: жилым домам, гражданскому транспорту", - подчеркнул губернатор.
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22 июня 2022, 17:18