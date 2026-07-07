В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В хуторе Вязовской Белгородской области мирный житель получил касательное ранение стопы в результате атаки ВСУ.
- Повреждения зафиксированы в поселках Красная Яруга, Маслова Пристань, селе Стрелецкое, а также в городе Шебекино.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в хуторе Вязовской Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
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"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадал мирный житель. В хуторе Вязовской Краснояружского округа от детонации дрона мужчина получил касательное ранение стопы. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения зафиксированы в поселках Красная Яруга, Маслова Пристань, селе Стрелецкое, а также в городе Шебекино.