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В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.07.2026
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В Белгородской области при атаке дрона пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ в хуторе Вязовской Белгородской области

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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В хуторе Вязовской Белгородской области мирный житель получил касательное ранение стопы в результате атаки ВСУ.
  • Повреждения зафиксированы в поселках Красная Яруга, Маслова Пристань, селе Стрелецкое, а также в городе Шебекино.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ в хуторе Вязовской Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.
«
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадал мирный житель. В хуторе Вязовской Краснояружского округа от детонации дрона мужчина получил касательное ранение стопы. Пострадавшему оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что повреждения зафиксированы в поселках Красная Яруга, Маслова Пристань, селе Стрелецкое, а также в городе Шебекино.
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