В Мелитополе, при ударе ВСУ по торговой базе погиб мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мелитополе Запорожской области от атаки дрона ВСУ погиб мужчина.
- Четыре человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Мужчина погиб и четверо человек пострадали от атаки дрона ВСУ по торговой базе в Мелитополе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки БпЛА противника по торговой базе в Мелитополе погиб мужчина 1987 года рождения. Также четыре человека пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в "Макс".
По прогнозам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы.
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