Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе, при ударе ВСУ по торговой базе погиб мужчина - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 07.07.2026 (обновлено: 15:21 07.07.2026)
В Мелитополе, при ударе ВСУ по торговой базе погиб мужчина

Балицкий: в Мелитополе, при ударе ВСУ по торговой базе погиб мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мелитополе Запорожской области от атаки дрона ВСУ погиб мужчина.
  • Четыре человека пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Мужчина погиб и четверо человек пострадали от атаки дрона ВСУ по торговой базе в Мелитополе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки БпЛА противника по торговой базе в Мелитополе погиб мужчина 1987 года рождения. Также четыре человека пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в "Макс".
По прогнозам медиков, жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте работают оперативные службы.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В ЛНР из-за атак ВСУ погиб человек
Вчера, 14:07
 
МелитопольЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала