В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Казачьи Лагеря в Херсонской области женщина 1966 года рождения и мужчина 1962 года рождения пострадали из-за минометного обстрела.
- Помощь пострадавшим оказана на месте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Женщина и мужчина пострадали из-за обстрела ВСУ села Казачьи Лагеря в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, помощь пострадавшим оказана на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18