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В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 07.07.2026
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10:09 07.07.2026 (обновлено: 10:14 07.07.2026)
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали два человека

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадали женщина и мужчина

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Казачьи Лагеря в Херсонской области женщина 1966 года рождения и мужчина 1962 года рождения пострадали из-за минометного обстрела.
  • Помощь пострадавшим оказана на месте.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Женщина и мужчина пострадали из-за обстрела ВСУ села Казачьи Лагеря в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Казачьих Лагерях Алешкинского МО в результате минометного обстрела пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1962 года рождения", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, помощь пострадавшим оказана на месте.
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