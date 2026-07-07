Попытка атаки БПЛА на Москву стала самой массированной за два года

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА на Москву с вечера понедельника по утро вторника, когда в направлении столичного региона летело более 430 беспилотников, стала самой массированной за два года, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным.