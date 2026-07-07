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Попытка атаки БПЛА на Москву стала самой массированной за два года - РИА Новости, 07.07.2026
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08:58 07.07.2026
Попытка атаки БПЛА на Москву стала самой массированной за два года

Ночная попытка атаки БПЛА на Москву стала самой массированной за два года

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С вечера понедельника по утро вторника в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников.
  • Большая часть БПЛА была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, 36 — уничтожено на подлете к Москве.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Попытка атаки БПЛА на Москву с вечера понедельника по утро вторника, когда в направлении столичного региона летело более 430 беспилотников, стала самой массированной за два года, следует из подсчетов РИА Новости на основе информации, опубликованной мэром столицы Сергеем Собяниным.
Согласно данным, опубликованным столичным мэром, с вечера понедельника до 6 утра вторника в направлении Московского региона летело более 430 беспилотников, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. А 36 вражеских БПЛА уничтожено на подлете к Москве.
Ранее самой массированной была атака 4 июля, включавшая свыше 200 БПЛА, большинство беспилотников было уничтожено ПВО Минобороны на дальних подступах к столице.
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