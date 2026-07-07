По предварительным данным, обошлось без жертв, однако в селе Беловское пострадали три человека, с ними работают медики.

В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.