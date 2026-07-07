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При массированной ракетной атаке ВСУ на Белгород пострадали три человека - РИА Новости, 07.07.2026
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00:40 07.07.2026 (обновлено: 00:55 07.07.2026)
При массированной ракетной атаке ВСУ на Белгород пострадали три человека

Шуваев: в Белгороде при массированной ракетной атаке ВСУ пострадали три человека

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаАвтомобиль скорой помощи в Белгороде
Автомобиль скорой помощи в Белгороде - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Автомобиль скорой помощи в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ.
  • В селе Беловское пострадали три человека, в селе Пушкарное загорелась надворная постройка.
  • Несколько вражеских беспилотников также сбили в Курске, повреждены несколько частных домов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород и округ, сообщил в канале на платформе "Макс" врио губернатора региона Александр Шуваев.
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"Белгород и Белгородский округ сегодня ночью подверглись массированной ракетной атаке ВСУ. Хотя большая часть снарядов была сбита, есть прилеты по гражданской инфраструктуре", — написал Шуваев .
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По предварительным данным, обошлось без жертв, однако в селе Беловское пострадали три человека, с ними работают медики.
В селе Пушкарное загорелась надворная постройка, пожар тушат спасатели.
После атаки в ряде районов Белгорода из-за повреждения инфраструктуры начались перебои с электричеством и водоснабжением.
Атаке подвергся и Курск. Как сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор региона Александр Хинштейн, в небе над городом сбили несколько вражеских беспилотников, один из них врезался в технический этаж высотки. Также повреждены несколько частных домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияАлександр ШуваевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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