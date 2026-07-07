Краткий пересказ от РИА ИИ
- Белгород и Белгородский округ подверглись массированной ракетной атаке ВСУ.
- В селе Беловское пострадали три человека, в селе Пушкарное загорелась надворная постройка.
- Несколько вражеских беспилотников также сбили в Курске, повреждены несколько частных домов.
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Три человека пострадали в результате массированной ракетной атаки ВСУ на Белгород и округ, сообщил в канале на платформе "Макс" врио губернатора региона Александр Шуваев.
По предварительным данным, обошлось без жертв, однако в селе Беловское пострадали три человека, с ними работают медики.
В селе Пушкарное загорелась надворная постройка, пожар тушат спасатели.
После атаки в ряде районов Белгорода из-за повреждения инфраструктуры начались перебои с электричеством и водоснабжением.
Атаке подвергся и Курск. Как сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор региона Александр Хинштейн, в небе над городом сбили несколько вражеских беспилотников, один из них врезался в технический этаж высотки. Также повреждены несколько частных домов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.