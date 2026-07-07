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В Астрахани выписали всех пациентов с сальмонеллезом - РИА Новости, 07.07.2026
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14:36 07.07.2026
В Астрахани выписали всех пациентов с сальмонеллезом

Всех пациентов с сальмонеллезом выписали из инфекционной больницы в Астрахани

© СУ СК России по Астраханской области/TelegramНа месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© СУ СК России по Астраханской области/Telegram
На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пациенты с подтвержденным диагнозом «сальмонеллез», которые употребляли продукцию из гастронома «Михайловский» в Астрахани, выписаны из областной инфекционной больницы.
  • Диагноз «сальмонеллез» подтвердился у 25 пациентов: 19 взрослых и 6 детей.
  • Одна женщина скончалась.
СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Все пациенты с подтвержденным диагнозом "сальмонеллез", которые употребляли продукцию из гастронома "Михайловский" в Астрахани, выписаны из областной инфекционной больницы, сообщило министерство здравоохранения региона.
По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться люди, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из гастронома в Астрахани. Одна женщина скончалась. Суд в Астрахани приостановил на 30 суток деятельность гастронома.
"Выписаны последние пациенты с сальмонеллезом. В Областной инфекционной клинической больнице имени А.М. Ничоги завершено лечение пациентов, госпитализированных в ходе вспышки сальмонеллеза в июне 2026 года", - говорится в канале минздрава Астраханской области на платформе "Макс".
В министерстве уточнили, что диагноз "сальмонеллез" подтвердился у 25 пациентов: 19 взрослых и 6 детей.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила личной гигиены, а также придерживаться санитарных норм при приготовлении и хранении пищи.
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