На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани

На месте происшествия, где произошло массовое отравление граждан в Астрахани

В Астрахани выписали всех пациентов с сальмонеллезом

Краткий пересказ от РИА ИИ Пациенты с подтвержденным диагнозом «сальмонеллез», которые употребляли продукцию из гастронома «Михайловский» в Астрахани, выписаны из областной инфекционной больницы.

Диагноз «сальмонеллез» подтвердился у 25 пациентов: 19 взрослых и 6 детей.

Одна женщина скончалась.

СОЧИ, 7 июл – РИА Новости. Все пациенты с подтвержденным диагнозом "сальмонеллез", которые употребляли продукцию из гастронома "Михайловский" в Астрахани, выписаны из областной инфекционной больницы, сообщило министерство здравоохранения региона.

По данным следствия, с 24 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться люди, которые, предположительно, съели рыбные котлеты из гастронома в Астрахани . Одна женщина скончалась. Суд в Астрахани приостановил на 30 суток деятельность гастронома.

"Выписаны последние пациенты с сальмонеллезом. В Областной инфекционной клинической больнице имени А.М. Ничоги завершено лечение пациентов, госпитализированных в ходе вспышки сальмонеллеза в июне 2026 года", - говорится в канале минздрава Астраханской области на платформе " Макс ".

В министерстве уточнили, что диагноз "сальмонеллез" подтвердился у 25 пациентов: 19 взрослых и 6 детей.