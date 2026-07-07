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Аргентина одержала волевую победу над Египтом и вышла в четвертьфинал ЧМ - РИА Новости Спорт, 07.07.2026
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Футбол
 
21:07 07.07.2026 (обновлено: 21:15 07.07.2026)
Аргентина одержала волевую победу над Египтом и вышла в четвертьфинал ЧМ

Аргентинцы обыграли сборную Египта и вышли в четвертьфинал ЧМ-2026

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Сборная Аргентины обыграла команду Египта в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Атланте и завершилась со счетом 3:2 в пользу южноамериканской сборной. У аргентинцев отличились Кристиан Ромеро (79-я минута), Лионель Месси (83), который на 21-й минуте не сумел реализовать пенальти, и Энцо Фернандес (90+2). В составе сборной Египта голы забили Яссер Ибрагим (15) и Мустафа Зико (67). В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба египтян Саафан Эль-Сагир.
ЧМ по футболу 2026
07 июля 2026 • начало в 19:00
Завершен
Аргентина
3 : 2
Египет
79‎’‎ • Кристиан Ромеро
(Лионель Месси)
83‎’‎ • Лионель Месси
(Гонсало Монтиэль)
90‎’‎ • Энцо Фернандес
(Лаутаро Мартинес)
15‎’‎ • Яссер Ибрагим
(Марван Аттиа)
67‎’‎ • Мостафа Зико
(Хессем Хассан)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Месси стал первым игроком в истории, забившим в шести матчах подряд в плей-офф чемпионатов мира. В текущем розыгрыше 39-летний нападающий "Интер Майами" с восемью голами возглавляет таблицу бомбардиров турнира. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" также отметился голевой передачей на Ромеро и теперь с девятью результативными пасами является лучшим ассистентом в истории мировых первенств.
Месси не сумел реализовать четвертый пенальти на чемпионатах мира без учета послематчевых серий, что является худшим результатом в истории турнира. Также он стал первым игроком, не забившим два пенальти на одном мировом первенстве.
Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, всего команда выигрывала турнир три раза (1978, 1986, 2022). Египтяне на этом турнире впервые вышли из группы, до этого они играли в 1/8 финала на чемпионате мира 1934 года, где не было группового этапа.
В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с победителем матча Швейцария - Колумбия, который пройдет во вторник в Ванкувере, начало - 23:00 мск. Чемпионат мира завершится 19 июля.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Месси установил рекорд по числу голевых передач на ЧМ
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    1
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