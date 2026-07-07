Нутрициолог описала арбузы, которые лучше не покупать

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Серые и бурые пятна на кожуре арбуза могут указывать на нарушения при выращивании или хранении, поэтому такие плоды лучше не покупать, рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.

По словам диетолога, ранние арбузы в целом можно есть, но лучше не брать слишком красивые плоды с сухим хвостиком, похожие на поздние, - они могут быть выращены с нарушениями. Если при разрезе мякоть сильно темнеет или пенится, от такого арбуза лучше отказаться, предупредила Кованова.