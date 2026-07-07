Нутрициолог описала арбузы, которые лучше не покупать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серые и бурые пятна на кожуре арбуза могут указывать на нарушения при выращивании или хранении, рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.
- При выборе арбуза следует избегать плодов с резким кисловатым ароматом и не покупать горячие на ощупь плоды.
- При разрезе арбуза, если мякоть сильно темнеет или пенится, от такого плода лучше отказаться.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Серые и бурые пятна на кожуре арбуза могут указывать на нарушения при выращивании или хранении, поэтому такие плоды лучше не покупать, рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.
"Избегайте надрезов, вмятин. Обращайте внимание на ровность цвета. Желтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые - нет. Не стесняйтесь принюхиваться: если арбуз имеет резкий кисловатый аромат - не берите. Также арбузы не должны храниться на солнце, то есть покупать горячий на ощупь плод не рекомендуется", - сказала Кованова aif.ru.
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По словам диетолога, ранние арбузы в целом можно есть, но лучше не брать слишком красивые плоды с сухим хвостиком, похожие на поздние, - они могут быть выращены с нарушениями. Если при разрезе мякоть сильно темнеет или пенится, от такого арбуза лучше отказаться, предупредила Кованова.
Кроме того, она посоветовала обращать внимание на плотность кожуры и отсутствие дефектов.
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