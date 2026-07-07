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Нутрициолог описала арбузы, которые лучше не покупать - РИА Новости, 07.07.2026
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13:59 07.07.2026
Нутрициолог описала арбузы, которые лучше не покупать

Диетолог Кованова: серые и бурые пятна, резкий кислый запах арбуза недопустимы

© Фото : rawpixel.com / MonikaАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : rawpixel.com / Monika
Арбуз. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серые и бурые пятна на кожуре арбуза могут указывать на нарушения при выращивании или хранении, рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.
  • При выборе арбуза следует избегать плодов с резким кисловатым ароматом и не покупать горячие на ощупь плоды.
  • При разрезе арбуза, если мякоть сильно темнеет или пенится, от такого плода лучше отказаться.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Серые и бурые пятна на кожуре арбуза могут указывать на нарушения при выращивании или хранении, поэтому такие плоды лучше не покупать, рассказала диетолог-нутрициолог Софья Кованова.
"Избегайте надрезов, вмятин. Обращайте внимание на ровность цвета. Желтые пятна на боках допустимы, а вот серые или бурые - нет. Не стесняйтесь принюхиваться: если арбуз имеет резкий кисловатый аромат - не берите. Также арбузы не должны храниться на солнце, то есть покупать горячий на ощупь плод не рекомендуется", - сказала Кованова aif.ru.
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По словам диетолога, ранние арбузы в целом можно есть, но лучше не брать слишком красивые плоды с сухим хвостиком, похожие на поздние, - они могут быть выращены с нарушениями. Если при разрезе мякоть сильно темнеет или пенится, от такого арбуза лучше отказаться, предупредила Кованова.
Кроме того, она посоветовала обращать внимание на плотность кожуры и отсутствие дефектов.
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