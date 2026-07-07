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Анохин: программа ремонтов смоленских дворов начнется в 2027 году - РИА Новости, 07.07.2026
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
20:18 07.07.2026
Анохин: программа ремонтов смоленских дворов начнется в 2027 году

Василий Анохин: программа ремонтов смоленских дворов начнется в 2027 году

© РИА Новости / Виталий БелоусовГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Смоленской области с 2027 года приступят к масштабной программе по ремонту дворовых территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Вопросы благоустройства дворов в Смоленске обсудили на совещании в правительстве области.
"Во дворах обновим асфальтовое покрытие. Необходимо своевременно устранять дефекты дорожного покрытия и приводить в нормативное состояние внутридворовые проезды. Обратил внимание, что приоритет нужно отдавать участкам, которые наиболее востребованы жителями. Поручил организовать системную работу по уходу за зелеными насаждениями, учитывая особенности каждого двора", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
Также глава региона поручил реализовать проект по устройству освещения дворовых территорий. Он отметил, что в этом году необходимо полностью завершить работы в Ленинском районе Смоленска. В дальнейшем аналогичная работа будет организована в Промышленном и Заднепровском районах областного центра.
"Поставил задачу сформировать поэтапный график выполнения работ по каждому двору. Важно, чтобы жители были проинформированы о сроках проведения работ, а действия всех служб были синхронизированы", – отметил Анохин.
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