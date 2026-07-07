Анохин: программа ремонтов смоленских дворов начнется в 2027 году

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В Смоленской области с 2027 года приступят к масштабной программе по ремонту дворовых территорий, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Вопросы благоустройства дворов в Смоленске обсудили на совещании в правительстве области.

"Во дворах обновим асфальтовое покрытие. Необходимо своевременно устранять дефекты дорожного покрытия и приводить в нормативное состояние внутридворовые проезды. Обратил внимание, что приоритет нужно отдавать участкам, которые наиболее востребованы жителями. Поручил организовать системную работу по уходу за зелеными насаждениями, учитывая особенности каждого двора", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

Также глава региона поручил реализовать проект по устройству освещения дворовых территорий. Он отметил, что в этом году необходимо полностью завершить работы в Ленинском районе Смоленска. В дальнейшем аналогичная работа будет организована в Промышленном и Заднепровском районах областного центра.