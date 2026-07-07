В Анкаре полиция пресекла акцию против саммита НАТО, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкая полиция пресекла акцию протеста против саммита НАТО в Анкаре и задержала ряд участников.

Среди задержанных оказались председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш, депутаты парламента от Партии труда Искендер Байхан и Севда Караджа, а также несколько адвокатов и студентов.

Власти Анкары ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий в период подготовки и проведения саммита НАТО.

АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Турецкая полиция пресекла акцию протеста против проходящего в Анкаре саммита НАТО и задержала ряд ее участников, сообщила газета Турецкая полиция пресекла акцию протеста против проходящего в Анкаре саммита НАТО и задержала ряд ее участников, сообщила газета Cumhuriyet

По данным газеты, координация "Нет НАТО " ранее призвала своих сторонников собраться у входа в парк Куртулуш для проведения акции. До начала мероприятия район был оцеплен полицией, а участников окружили сотрудники правоохранительных органов.

"Полиция вмешалась в попытку проведения акции протеста против саммита НАТО в парке Куртулуш в Анкаре , ряд участников был задержан", — сообщило издание.

Во время полицейской операции задержанных доставили в отделения полиции на автобусах. Утверждается, что среди задержанных оказались председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш, депутаты парламента от Партии труда Искендер Байхан и Севда Караджа.

По информации издания, сотрудники полиции также ограничивали работу журналистов в районе проведения акции, закрывая обзор щитами и оттесняя представителей прессы от места событий.

Ассоциация современных юристов Турции заявила в социальных сетях, что в числе задержанных оказались несколько адвокатов и студенты, а также подвергла критике введенный властями запрет на проведение массовых мероприятий в Анкаре. Официальных комментариев МВД Турции по поводу этих утверждений на момент публикации не поступало.