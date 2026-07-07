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В Анкаре полиция пресекла акцию против саммита НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2026
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15:29 07.07.2026 (обновлено: 15:36 07.07.2026)
В Анкаре полиция пресекла акцию против саммита НАТО, пишут СМИ

Cumhuriyet: полиция задержала участников акции против саммита НАТО в Анкаре

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкая полиция пресекла акцию протеста против саммита НАТО в Анкаре и задержала ряд участников.
  • Среди задержанных оказались председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш, депутаты парламента от Партии труда Искендер Байхан и Севда Караджа, а также несколько адвокатов и студентов.
  • Власти Анкары ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий в период подготовки и проведения саммита НАТО.
АНКАРА, 7 июл – РИА Новости. Турецкая полиция пресекла акцию протеста против проходящего в Анкаре саммита НАТО и задержала ряд ее участников, сообщила газета Cumhuriyet.
По данным газеты, координация "Нет НАТО" ранее призвала своих сторонников собраться у входа в парк Куртулуш для проведения акции. До начала мероприятия район был оцеплен полицией, а участников окружили сотрудники правоохранительных органов.
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"Полиция вмешалась в попытку проведения акции протеста против саммита НАТО в парке Куртулуш в Анкаре, ряд участников был задержан", — сообщило издание.
Во время полицейской операции задержанных доставили в отделения полиции на автобусах. Утверждается, что среди задержанных оказались председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш, депутаты парламента от Партии труда Искендер Байхан и Севда Караджа.
По информации издания, сотрудники полиции также ограничивали работу журналистов в районе проведения акции, закрывая обзор щитами и оттесняя представителей прессы от места событий.
Ассоциация современных юристов Турции заявила в социальных сетях, что в числе задержанных оказались несколько адвокатов и студенты, а также подвергла критике введенный властями запрет на проведение массовых мероприятий в Анкаре. Официальных комментариев МВД Турции по поводу этих утверждений на момент публикации не поступало.
Власти Анкары ввели временный запрет на проведение митингов, демонстраций и других массовых акций в период подготовки и проведения саммита НАТО, объяснив это необходимостью обеспечения безопасности участников мероприятия. Саммит проходит в турецкой столице 7–8 июля с участием лидеров стран альянса и государств-партнеров.
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