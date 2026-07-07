СМИ: катарский танкер пытался пройти через Ормузский пролив и был атакован

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Катарский танкер Al-Raqayat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США.
- Танкер стал целью атаки и был поражен снарядом после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения, на судне начался пожар.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Катарский танкер Al-Raqayat пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке ВМС США, но стал целью атаки после неоднократных предупреждений, сообщает гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники.
"Катарский нефтяной танкер Al-Raqayat пытался пройти по оманскому маршруту в Ормузском проливе с помощью ВМС США, но стал целью атаки после того, как проигнорировал неоднократные предупреждения", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что снаряд попал в левый борт танкера, следовавшего в южном направлении, у побережья Омана, после попадания на судне начался пожар.