Глава зоопарка рассказала о стремлении оставить панду Катюшу в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем о возможности оставить панду Катюшу жить в России.
- В Московском зоопарке строится вольер для Катюши, который сможет вместить ее жениха и будущее потомство.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем, чтобы панда Катюша осталась жить в России, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Мы, конечно, ездим, ведем переговоры с китайскими коллегами, конечно, мы говорим, что мы хотим, чтобы Катюша осталась... Но нам также говорят, что по соглашению все панды мира принадлежат Китаю", - сказала Акулова журналистам.
По словам гендиректора, сейчас строится вольер для Катюши, который сможет вместить ее жениха и будущее потомство.
"Мы строим вольер по абсолютным стандартам, как для пары, потому что если будет самочка панды, то, соответственно, ей нужен самец. И после этого у них, возможно, может появиться и потомство", - отметила она.