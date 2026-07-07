Рейтинг@Mail.ru
Глава зоопарка рассказала о стремлении оставить панду Катюшу в Москве - РИА Новости, 07.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 07.07.2026
Глава зоопарка рассказала о стремлении оставить панду Катюшу в Москве

Акулова: зоопарк ведет переговоры, чтобы панда Катюша осталась жить в России

© Пресс-служба Московского зоопаркаПанда Катюша с бочоноком-головоломкой. Кадр видео
Панда Катюша с бочоноком-головоломкой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Пресс-служба Московского зоопарка
Панда Катюша с бочоноком-головоломкой. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем о возможности оставить панду Катюшу жить в России.
  • В Московском зоопарке строится вольер для Катюши, который сможет вместить ее жениха и будущее потомство.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Московский зоопарк ведет переговоры с Китаем, чтобы панда Катюша осталась жить в России, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Мы, конечно, ездим, ведем переговоры с китайскими коллегами, конечно, мы говорим, что мы хотим, чтобы Катюша осталась... Но нам также говорят, что по соглашению все панды мира принадлежат Китаю", - сказала Акулова журналистам.
По словам гендиректора, сейчас строится вольер для Катюши, который сможет вместить ее жениха и будущее потомство.
"Мы строим вольер по абсолютным стандартам, как для пары, потому что если будет самочка панды, то, соответственно, ей нужен самец. И после этого у них, возможно, может появиться и потомство", - отметила она.
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
В Московском зоопарке рассказали о летнем рационе манула Тимофея
Вчера, 14:31
 
МоскваСветлана АкуловаМосковский зоопаркРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала