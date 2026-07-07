Глава зоопарка рассказала о стремлении оставить панду Катюшу в Москве

По словам гендиректора, сейчас строится вольер для Катюши, который сможет вместить ее жениха и будущее потомство.

"Мы строим вольер по абсолютным стандартам, как для пары, потому что если будет самочка панды, то, соответственно, ей нужен самец. И после этого у них, возможно, может появиться и потомство", - отметила она.