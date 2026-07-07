Жуковский обслуживает рейсы по согласованию с органами

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Жуковский" обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений воздушного пространства, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Жуковский" ("Раменское") принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В Жуковском ввели временные ограничения
4 января, 18:53