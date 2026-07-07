Краткий пересказ от РИА ИИ Тино Хрупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", заявил, что правительство Германии не прилагает усилий для завершения конфликта на Украине.

Тино Хрупалла считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Сопредседатель АдГ высказался против запланированного многомиллиардного пакета помощи Украине, так как, по его мнению, дальнейшие поставки оружия только затягивают конфликт.

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство Германии не прилагает усилий для завершения конфликта на Украине и вместо этого выступает с эскалирующими ситуацию заявлениями в адрес России, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.

"Я не вижу никаких усилий со стороны этого федерального правительства, направленных на то, чтобы наконец положить конец этому конфликту на Украине , в котором мы сейчас участвуем уже не только деньгами", - заявил Крупалла в интервью телеканалу NTV.

По словам лидера АдГ, вместо этого со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца и представителей Бундесвера звучат заявления, которые только обостряют ситуацию в Европе. Как считает Крупалла, Мерцу следовало бы сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Министра обороны Германии Бориса Писториуса сопредседатель АдГ назвал "министром войны".

"Я вижу эскалацию в том числе и со стороны господина Писториуса. Он говорит о том, что Германия должна стать готовой к ведению войны. Готовность к войне означает, что есть желание вступить в войну и дальше способствовать эскалации", - отметил лидер АдГ.

Незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре Хрупалла высказался против запланированного многомиллиардного пакета помощи Украине, так как дальнейшие поставки оружия только затягивают конфликт.

"Украина не сможет победить в этой войне. Нельзя исходить из того, что ядерную державу можно победить... Если попытаться это сделать, ответ России будет катастрофическим для всей Европы. У меня просто есть это опасение, что этот конфликт эскалируется", - добавил он.