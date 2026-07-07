Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тино Хрупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", заявил, что правительство Германии не прилагает усилий для завершения конфликта на Украине.
- Тино Хрупалла считает, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
- Сопредседатель АдГ высказался против запланированного многомиллиардного пакета помощи Украине, так как, по его мнению, дальнейшие поставки оружия только затягивают конфликт.
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство Германии не прилагает усилий для завершения конфликта на Украине и вместо этого выступает с эскалирующими ситуацию заявлениями в адрес России, заявил сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.
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По словам лидера АдГ, вместо этого со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца и представителей Бундесвера звучат заявления, которые только обостряют ситуацию в Европе. Как считает Крупалла, Мерцу следовало бы сесть за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
Министра обороны Германии Бориса Писториуса сопредседатель АдГ назвал "министром войны".
"Я вижу эскалацию в том числе и со стороны господина Писториуса. Он говорит о том, что Германия должна стать готовой к ведению войны. Готовность к войне означает, что есть желание вступить в войну и дальше способствовать эскалации", - отметил лидер АдГ.
Незадолго до начала саммита НАТО в Анкаре Хрупалла высказался против запланированного многомиллиардного пакета помощи Украине, так как дальнейшие поставки оружия только затягивают конфликт.
"Украина не сможет победить в этой войне. Нельзя исходить из того, что ядерную державу можно победить... Если попытаться это сделать, ответ России будет катастрофическим для всей Европы. У меня просто есть это опасение, что этот конфликт эскалируется", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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