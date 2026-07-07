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В Новосибирске нашли мать девочки, погибшей в Ачинске - РИА Новости, 07.07.2026
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18:06 07.07.2026 (обновлено: 22:43 07.07.2026)
В Новосибирске нашли мать девочки, погибшей в Ачинске

В Новосибирске нашли мать погибшей в Ачинске пятилетней девочки

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Пропавшая жительница Ачинска
Пропавшая жительница Ачинска - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Пропавшая жительница Ачинска
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мать пропавшей девочки из красноярского Ачинска, которую накануне нашли мертвой, обнаружили в Новосибирске.
  • Женщину вскоре доставят в следственный отдел.
  • Мать и дочь пропали в Ачинске 27 июня, тело девочки нашли на железнодорожной насыпи, возбуждено уголовное дело.
КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. В Новосибирске нашли мать пропавшей пятилетней девочки из Красноярского края, которую накануне обнаружили мертвой, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
"В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий", — рассказали там.
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Как уточняется, ее удалось найти в ходе оперативно-разыскных мероприятий с применением видеоаналитики. В них были задействованы сотрудники краевого СК России, местного отдела МВД и управления Уголовного розыска, а также полицейские из Новосибирской области.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, женщина имеет психическое расстройство и наблюдается у специалистов.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
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