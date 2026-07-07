В Новосибирске нашли мать девочки, погибшей в Ачинске

"В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий", — рассказали там.

Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, женщина имеет психическое расстройство и наблюдается у специалистов.