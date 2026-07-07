В Новосибирске нашли мать девочки, погибшей в Ачинске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать пропавшей девочки из красноярского Ачинска, которую накануне нашли мертвой, обнаружили в Новосибирске.
- Женщину вскоре доставят в следственный отдел.
- Мать и дочь пропали в Ачинске 27 июня, тело девочки нашли на железнодорожной насыпи, возбуждено уголовное дело.
КРАСНОЯРСК, 7 июл — РИА Новости. В Новосибирске нашли мать пропавшей пятилетней девочки из Красноярского края, которую накануне обнаружили мертвой, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
"В ближайшее время женщина будет доставлена в следственный отдел для проведения с ней следственных действий", — рассказали там.
Мать с дочерью пропали в Ачинске 27 июня. Накануне тело девочки нашли на железнодорожной насыпи. По словам ее отца и мужа разыскиваемой, супруга и раньше могла самовольно уйти из дома, но он об этом никуда не сообщал. Как рассказали РИА Новости в силовых структурах, женщина имеет психическое расстройство и наблюдается у специалистов.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.