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Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным "прошел хорошо" - РИА Новости, 06.07.2026
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17:11 06.07.2026 (обновлено: 18:43 06.07.2026)
Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным "прошел хорошо"

Трамп заявил, что его телефонный разговор с Путиным прошел хорошо

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным прошел хорошо.
  • Трамп выразил мнение о близости к урегулированию конфликта на Украине.
ВАШИНГТОН, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным "прошел хорошо".
"У меня состоялся очень хороший разговор, и, думаю, мы, думаю, уже близки к тому, чтобы довести это до конца", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете, комментируя попытки урегулировать конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин в ходе разговора с Трампом 4 июля акцентировал предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, но с учетом принципиальных российских подходов, сообщал его помощник Юрий Ушаков.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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