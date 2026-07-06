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Зеленский забил тревогу из-за случившегося под Киевом после ударов России - РИА Новости, 06.07.2026
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21:31 06.07.2026
Зеленский забил тревогу из-за случившегося под Киевом после ударов России

Зеленский заявил о вторичной детонации в Вишневом после ударов РФ

© REUTERS / Stoyan NenovВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Stoyan Nenov
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский признал факт вторичной детонации в городе Вишневое в Киевской области.
  • Глава киевского режима ожидает от СБУ и разведки детального выяснения того, что произошло.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский признал факт вторичной детонации в городе Вишневое в Киевской области.
"Тяжелая ситуация в Вишневом под Киевом из-за вторичной детонации", — написал он в Telegram-канале.
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В ночь на понедельник российские войска нанесли массированный удар по объектам ТЭК и ВПК в Киеве и области. Среди пораженных целей — склад ГСМ в Вишневом. Из города вывезли 500 человек.
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