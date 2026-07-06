Экс-генсек НАТО рассказал, к чему нужно готовиться Европе

МАДРИД, 6 июл - РИА Новости. Европе следует готовиться к постепенному сокращению американского военного присутствия на континенте и брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

По его словам, НАТО останется "краеугольным камнем" европейской безопасности, однако европейские страны должны придать альянсу "более европейское лицо".

Он отметил, что нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пока успешно справляется с главной задачей - сохранением единства альянса в сложных условиях. Вместе с тем, по мнению Расмуссена, "лесть имеет свои пределы" в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.