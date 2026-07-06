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Экс-генсек НАТО рассказал, к чему нужно готовиться Европе - РИА Новости, 06.07.2026
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13:41 06.07.2026 (обновлено: 14:39 06.07.2026)
Экс-генсек НАТО рассказал, к чему нужно готовиться Европе

Экс-генсек НАТО призвал Европу готовиться к сокращению военного присутствия США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза
Флаги Европейского союза - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европе следует готовиться к постепенному сокращению американского военного присутствия на континенте.
  • Расмуссен подчеркнул, что европейские страны должны брать на себя большую ответственность за собственную безопасность и придать НАТО "более европейское лицо".
  • Расмуссен отметил, что нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте успешно справляется с сохранением единства альянса в сложных условиях.
МАДРИД, 6 июл - РИА Новости. Европе следует готовиться к постепенному сокращению американского военного присутствия на континенте и брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Европейцы должны перестать строить планы, исходя из того, что Соединенные Штаты могут или не могут сделать. Реалистичный сценарий сегодня - не уход США из НАТО, а переориентация на Китай и собственное полушарие, сопровождаемая постепенным сокращением их сил в Европе. Это естественная эволюция, и Европа должна быть готова обеспечивать свою безопасность самостоятельно", - сказал Расмуссен в интервью газете Mundo.
По его словам, НАТО останется "краеугольным камнем" европейской безопасности, однако европейские страны должны придать альянсу "более европейское лицо".
Он отметил, что нынешний генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пока успешно справляется с главной задачей - сохранением единства альянса в сложных условиях. Вместе с тем, по мнению Расмуссена, "лесть имеет свои пределы" в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.
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