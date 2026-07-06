Названы города-лидеры по уровню зарплат в отраслях

Краткий пересказ от РИА ИИ Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск лидируют в рейтинге российских городов по уровню заработных плат.

Последние строчки занимают Элиста, Магас и Владикавказ, где зарплата в самых привлекательных отраслях не превышает 75 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в ста крупнейших городах России чаще всего фиксируются в сфере "IT и связь", на втором месте — "Банки и финансовые услуги".

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Южно-Сахалинск, Москва и Красногорск, где наибольшие зарплаты фиксируются в добывающей отрасли, банковском секторе и IT, лидируют в рейтинге российских городов по уровню заработных плат, а замыкают сотню Владикавказ, Магас и Элиста, где больше всех получают занятые в энергетике и на госслужбе, свидетельствует исследование РИА Новости.

Средняя зарплата

Средняя номинальная заработная плата в России по итогам 2025 года превысила психологически значимую отметку в 100 тысяч рублей, а годовые темпы прироста составили 14,3%. В первом квартале 2026 года положительная динамика сохранилась, и средняя зарплата выросла до 108 тысяч рублей.

Вместе с тем в разрезе отраслей, регионов и городов ситуация выглядит очень неоднородной как в части динамики, так и в части абсолютных значений заработной платы. При этом отраслевые и территориальные расхождения в оплате труда достигают нескольких раз.

К примеру, средняя зарплата в отрасли "Банки и финансовые услуги" в первом квартале 2026 года, согласно данным Росстата , составила 227,4 тысячи рублей, тогда как в отрасли "Гостиницы и общественное питание" — 70,2 тысячи рублей, то есть разница составила 3,2 раза.

Для оценки отраслевых различий в разрезе крупнейших городов России по уровню оплаты труда эксперты РИА Новости провели исследование и составили пятый по счету рейтинг городов по зарплатам в различных отраслях. В исследовании рассмотрены зарплаты сотрудников, без субъектов малого предпринимательства, где занято не менее 3% работников города.

Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за I квартал 2026 года. В рейтинге представлены сто крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест).

Самые высокие зарплаты

Согласно результатам исследования, в ста крупнейших городах России самые высокие зарплаты чаще всего фиксируются в сфере "IT и связь". Эта отрасль самая "прибыльная" для работников в 18 городах. На втором месте по привлекательности для заработка отрасль "Банки и финансовые услуги", которая является самой высокооплачиваемой в 17 городах. Эти две отрасли в начале 2026 года характеризовались наибольшим увеличением своего присутствия в рейтинге. Стоит отметить, что по сравнению с прошлогодним рейтингом их представительство значительно увеличилось.

Отрасль "Профессиональная и научная деятельность" является самой высокооплачиваемой в 15 крупных городах, а отрасль "Обрабатывающие производства" – в 14 городах. Заметно реже высокие заработки наблюдаются в отраслях "Госслужба" и "Добывающая отрасль", которые характеризовались высокими зарплатами в восьми городах для каждой из отраслей. По-прежнему, во многих экономически слабых городах, где общий уровень зарплат невысокий, "Госслужба" дает лучшие условия для заработка в сравнении с другими сферами деятельности.

В лидерах нефтяники Южно-Сахалинска и финансисты Москвы

Средняя номинальная зарплата в наиболее привлекательных для заработка отраслях для крупнейших 100 городов составила 151 тысячу рублей, а медианное значение по 100 городам – 129 тысяч рублей. Для сравнения в рейтинге 2025 года средняя зарплата для крупнейших 100 городов составляла 136 тысяч рублей, медианное значение – 115 тысяч рублей.

Южно-Сахалинск стал лидером рейтинга с большим отрывом от всех остальных городов. В этом городе средняя номинальная зарплата в сфере добычи в первом квартале 2026 года составляла 528 тысяч рублей, что почти в три раза превышает среднюю по городу.

Кроме добычи, высокие зарплаты в Южно-Сахалинске можно найти в отраслях "Рыболовство, сельское и лесное хозяйство" — 252 тысячи рублей и в отрасли "Профессиональная и научная деятельность" — 244 тысячи рублей.

На втором месте в текущем рейтинге находится Москва, где, согласно статистике, в отрасли "Банки и финансовые услуги" номинальная зарплата в первом квартале 2026 года составляла 398 тысяч рублей в месяц, превысив среднюю по столице в 1,8 раза. Кроме финансовой отрасли в столице высокие зарплаты в отрасли "IT и связи" – 323 тысячи рублей в месяц и в "Профессиональной и научной деятельности" – 270 тысяч рублей.

На третьем месте по уровню отраслевых зарплат располагается столица Подмосковья город Красногорск. В этом городе самой привлекательной для заработка является отрасль "IT и связь", где средняя чистая зарплата составляет 368 тысяч рублей. Также достаточно высокие зарплаты в Красногорске наблюдаются в отрасли "Профессиональная и научная деятельность" — 294 тысяч рублей и в "Энергетике" — 203 тысячи рублей.

Помимо трех вышеупомянутых лидеров в первую десятку также входят такие города как: Магадан, Анадырь, Череповец, Тюмень, Санкт-Петербург, Мурманск и Салехард, а зарплаты в самых высокооплачиваемых отраслях находятся в диапазоне от 333 до 249 тысяч рублей в месяц. При этом последние строчки в рейтинге занимают Элиста, Магас и Владикавказ, а зарплата в самых привлекательных для этих городов отраслях не превышает 75 тысяч рублей, немногим отличается от среднегородских значений и значительно ниже среднероссийских.

Исследование показало, что внутри городов зачастую наблюдается достаточно большая разница в зарплатах между разными отраслями. В среднем отличие ведущей отрасли в городе по уровню зарплаты от занимающей третье место составляет 32%. При этом в ряде городов разница намного выше, например, в Астрахани зарплаты в добывающей отрасли в 2,8 раза выше, чем в третьей по уровню зарплат отрасли "Энергетика".