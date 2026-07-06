В Европе зафиксировали пятилетний минимум по заполненности газовых хранилищ

Последний раз заполненность газохранилищ по состоянию на текущую дату была ниже в 2021 году. Тогда показатель составлял 48,91%. В 2022 году заполненность ПХГ была на уровне 59,8%, в 2023 году - 78,11%, в 2024 году - 78,43%, в 2025 году - 59,98%. Таким образом, текущий показатель ниже на 15 процентных пунктов, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет.