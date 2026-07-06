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В Европе зафиксировали пятилетний минимум по заполненности газовых хранилищ - РИА Новости, 06.07.2026
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11:02 06.07.2026 (обновлено: 12:03 06.07.2026)
В Европе зафиксировали пятилетний минимум по заполненности газовых хранилищ

В Европе зафиксировали пятилетний минимум по заполненности ПХГ

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заполненность подземных хранилищ газа в Европе достигла 50%.
  • Уровень заполненности остается самым низким с 2021 года для этого дня.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе достигла 50%, но остается на самом низком уровне для этого дня с 2021 года, следует из данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
По состоянию на конец газовых суток 4 июля (завершились утром 5 июля) страны Евросоюза закачали в свои ПХГ 0,34 миллиарда кубометров газа, увеличив запасы на 0,31%. В результате общая средняя заполненность хранилищ в ЕС составила 50,2 миллиарда кубометров газа, или 50,03%.
Последний раз заполненность газохранилищ по состоянию на текущую дату была ниже в 2021 году. Тогда показатель составлял 48,91%. В 2022 году заполненность ПХГ была на уровне 59,8%, в 2023 году - 78,11%, в 2024 году - 78,43%, в 2025 году - 59,98%. Таким образом, текущий показатель ниже на 15 процентных пунктов, чем средний уровень на эту дату за последние пять лет.
ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений из-за перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, заявила РИА Новости представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен. По ее мнению, уровень запасов газа в ЕС пока не вызывает опасений за зимний отопительный сезон, но ситуация с ценами на рынке нестабильна.
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