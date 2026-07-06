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ЗАЭС на фоне обстрелов работает штатно - РИА Новости, 06.07.2026
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17:47 06.07.2026 (обновлено: 17:55 06.07.2026)
ЗАЭС на фоне обстрелов работает штатно

ЗАЭС на фоне систематических обстрелов прилегающей территории работает штатно

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запорожская АЭС работает штатно.
  • ВСУ систематически атакуют прилегающую к станции территорию, включая город-спутник Энердар и подъездные дороги.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне систематических обстрелов прилегающей территории работает штатно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Станция работает штатно. Персонал на местах и полностью обеспечивает безопасную эксплуатацию", - сказала Яшина.
По ее словам, ВСУ систематически атакуют прилегающую к станции территорию, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и подъездные дороги.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.
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ЭнергодарДнепр (река)РоссияВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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