ЗАЭС на фоне обстрелов работает штатно

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запорожская АЭС работает штатно.
- ВСУ систематически атакуют прилегающую к станции территорию, включая город-спутник Энердар и подъездные дороги.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Запорожская АЭС на фоне систематических обстрелов прилегающей территории работает штатно, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
"Станция работает штатно. Персонал на местах и полностью обеспечивает безопасную эксплуатацию", - сказала Яшина.
По ее словам, ВСУ систематически атакуют прилегающую к станции территорию, включая город-спутник Запорожской АЭС Энергодар и подъездные дороги.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.