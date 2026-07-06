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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 06.07.2026
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15:35 06.07.2026 (обновлено: 15:49 06.07.2026)
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

МО РФ: ВСУ потеряли более 165 военных в зоне действия "Южной" группировки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожив свыше 165 военных ВСУ и военную технику, включая три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
  • Бойцы «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в нескольких районах Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Бойцы "Южной" группировки войск за сутки улучшили положение по переднему краю, уничтожив свыше 165 военных ВСУ, сообщили Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Помимо этого, по данным Минобороны России, бойцы "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Алексеево-Дружковка, Николаевка, Васильевская Пустошь, Ореховатка и Стенки Донецкой Народной Республики.
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