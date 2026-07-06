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Бойцы "Юга" уничтожили два украинских пункта управления БПЛА - РИА Новости, 06.07.2026
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10:08 06.07.2026
Бойцы "Юга" уничтожили два украинских пункта управления БПЛА

Бойцы "Юга" уничтожили два пункта управления БПЛА ВСУ на Славянском направлении

© РИА Новости / Мария МарикянРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Российские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на славянском направлении.
  • Операторы БПЛА обеспечили огневую поддержку наступающим подразделениям, выявив и уничтожив пункты управления и запуска беспилотников противника.
ДОНЕЦК, 6 июл— РИА Новости. Расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, операторы БПЛА в ходе боевой работы выявили два пункта управления и запуска беспилотников противника, отметили в ведомстве.
"Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении министерства.
В Минобороны отметили, что расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск продолжают выявлять и поражать объекты противника, обеспечивая поддержку наступающих подразделений на славянском направлении.
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БезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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