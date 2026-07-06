Бойцы "Юга" уничтожили два украинских пункта управления БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ на славянском направлении.
- Операторы БПЛА обеспечили огневую поддержку наступающим подразделениям, выявив и уничтожив пункты управления и запуска беспилотников противника.
ДОНЕЦК, 6 июл— РИА Новости. Расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками с личным составом ВСУ на славянском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям, операторы БПЛА в ходе боевой работы выявили два пункта управления и запуска беспилотников противника, отметили в ведомстве.
"Точным попаданием цель была уничтожена", - говорится в сообщении министерства.
В Минобороны отметили, что расчеты беспилотных систем "Южной" группировки войск продолжают выявлять и поражать объекты противника, обеспечивая поддержку наступающих подразделений на славянском направлении.
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