В Запорожье прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы.
- Это не первые взрывы в городе: ранее в понедельник агентство уже сообщало о подобных инцидентах.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщило агентство Укринформ.
Ранее в понедельник агентство уже сообщало о взрывах в городе.
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"В Запорожье взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.
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