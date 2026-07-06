В Харьковской области прогремели несколько взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городе Изюм Харьковской области прогремели несколько взрывов.
- Воздушная тревога в Изюмском районе Харьковской области была объявлена в 22:34 мск 5 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в городе Изюм Харьковской области, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на городскую военную администрацию.
"В Изюме в Харьковской области был слышен взрыв… Еще один взрыв прозвучал в Изюме", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале "Общественного".
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Изюмском районе Харьковской области была объявлена в 22.34 мск 5 июля.
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