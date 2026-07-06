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Полиция ищет руфера, залезшего на высотку на Котельнической набережной - РИА Новости, 06.07.2026
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14:18 06.07.2026 (обновлено: 16:36 06.07.2026)
Полиция ищет руфера, залезшего на высотку на Котельнической набережной

Полиция ищет руфера, залезшего на шпиль высотки на Котельнической набережной

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники полиции проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором запечатлен молодой человек, забравшийся на шпиль высотного здания на Котельнической набережной в Москве.
  • Личность молодого человека устанавливается.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность молодого человека, который залез на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором запечатлен молодой человек, забравшийся на шпиль высотного здания на Котельнической набережной в центре Москвы.
"Устанавливаются личность, время и иные обстоятельства инцидента. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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