Полиция ищет руфера, залезшего на высотку на Котельнической набережной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сотрудники полиции проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором запечатлен молодой человек, забравшийся на шпиль высотного здания на Котельнической набережной в Москве.
- Личность молодого человека устанавливается.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полицейские устанавливают личность молодого человека, который залез на шпиль сталинской высотки на Котельнической набережной в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку после публикации в интернете видео, на котором запечатлен молодой человек, забравшийся на шпиль высотного здания на Котельнической набережной в центре Москвы.
"Устанавливаются личность, время и иные обстоятельства инцидента. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.