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В ОП предложили ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности - РИА Новости, 06.07.2026
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02:11 06.07.2026
В ОП предложили ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности

Гриб предложил ввести выплаты для многодетных семей ко Дню любви и верности

© iStock.com / SimonSkafarСемья с детьми
Семья с детьми - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© iStock.com / SimonSkafar
Семья с детьми . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности.
  • Размер выплат, по мнению Гриба, должен зависеть от количества детей в семье.
  • День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности необходимо ввести в России, их размер должен зависеть от количества детей, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
День семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
"Я считаю, что необходимо обязательно ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. И выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей", - сказал Гриб.
Замсекретаря ОП РФ отметил, что подобная мера станет не только значимым подарком к главному семейному празднику, но и весомой финансовой поддержкой, так как, по его словам, в каникулярный период расходы у многодетных семей увеличиваются.
"Это и поддержка, и дань уважения. Еще раз подчеркнем отношение государства к многодетным семьям", - заключил он.
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