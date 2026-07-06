В ОП предложили ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности

Краткий пересказ от РИА ИИ Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности.

Размер выплат, по мнению Гриба, должен зависеть от количества детей в семье.

День семьи, любви и верности в России отмечается 8 июля.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности необходимо ввести в России, их размер должен зависеть от количества детей, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

День семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

"Я считаю, что необходимо обязательно ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. И выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей", - сказал Гриб.

Замсекретаря ОП РФ отметил, что подобная мера станет не только значимым подарком к главному семейному празднику, но и весомой финансовой поддержкой, так как, по его словам, в каникулярный период расходы у многодетных семей увеличиваются.