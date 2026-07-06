Стало известно, сколько дней будут работать россияне в 2027 году​

Краткий пересказ от РИА ИИ В 2027 году россиян при пятидневной рабочей неделе ждет 247 рабочих дней.

Число дней отдыха в 2027 году с учетом выходных и государственных праздников составит 118 дней.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ждут 247 рабочих дней, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Надежда Черных.

"В 2027 году россиян ждет 247 рабочих дней", - сказала Черных.

Она уточнила, что число дней отдыха в следующей году с учетом выходных и государственных праздников составит 118 дней.