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Стало известно, сколько дней будут работать россияне в 2027 году​ - РИА Новости, 06.07.2026
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00:57 06.07.2026
Стало известно, сколько дней будут работать россияне в 2027 году​

Черных: россиян в 2027 году ждут 247 рабочих дней

© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Fotolia / Picture-Factory
Женщина работает за ноутбуком. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В 2027 году россиян при пятидневной рабочей неделе ждет 247 рабочих дней.
  • Число дней отдыха в 2027 году с учетом выходных и государственных праздников составит 118 дней.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россиян в 2027 году при пятидневной рабочей неделе ждут 247 рабочих дней, сообщила РИА Новости заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Надежда Черных.
"В 2027 году россиян ждет 247 рабочих дней", - сказала Черных.
Она уточнила, что число дней отдыха в следующей году с учетом выходных и государственных праздников составит 118 дней.
Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина ранее рассказала РИА Новости, что в июле 2026 года россиян при пятидневной рабочей неделе ждут 23 рабочих дня и восемь выходных.
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