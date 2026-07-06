Кадыров уверен, что выборы в Чечне пройдут открыто

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кадыров считает, что предстоящая выборная кампания в Чечне пройдет максимально открыто.
ГРОЗНЫЙ, 6 июл — РИА Новости. Предстоящая выборная кампания в Чечне пройдет максимально открыто, считает глава республики Рамзан Кадыров.
В понедельник Кадырова выдвинули кандидатом на предстоящие выборы главы республики от "Единой России". Единогласное решение было принято на конференции Чеченского регионального отделения партии.
"Уверен, что предстоящая выборная кампания пройдет максимально открыто", - сказал Кадыров в своем выступлении на конференции.
Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, тогда по данным ЦИК РФ за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут 20 сентября 2026 года, в единый день голосования.
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