Кадыров уверен, что выборы в Чечне пройдут открыто

"Уверен, что предстоящая выборная кампания пройдет максимально открыто", - сказал Кадыров в своем выступлении на конференции.

Кадыров официально вступил в должность президента Чечни 5 апреля 2007 года. С сентября 2010 года – глава Чеченской Республики. Предыдущие выборы в Чечне прошли в 2021 году, тогда по данным ЦИК РФ за Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Следующие выборы главы республики пройдут 20 сентября 2026 года, в единый день голосования.