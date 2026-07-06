Еременко: ВТБ нарастил выдачу гарантий для МСП на 25%

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество клиентов ВТБ из числа МСП, использующих банковские гарантии, с начала 2026 года выросло на 31%, а выдача банковских гарантий увеличилась на 25% на фоне роста объема закупок госкомпаний, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко во время выставки "Иннопром-2026".

По его словам, основным драйвером роста стали электронные банковские гарантии. Их количество увеличилось на 76%, объем выдач – на 63%. Клиентская база по этому продукту за год выросла на 70%. При этом доля электронных гарантий достигла 60% от общего объема против 45% годом ранее. У малого бизнеса доля дистанционных гарантий уже превышает 80%.

"По данным Минфина России , объем договоров госкомпаний с субъектами МСП в первом квартале 2026 года увеличился более чем в три раза. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках повышает потребность компаний в быстрых и удобных инструментах обеспечения контрактов. Именно поэтому мы последовательно развиваем цифровые сервисы", — привели в ВТБ слова Еременко.