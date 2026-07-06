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Еременко: ВТБ нарастил выдачу гарантий для МСП на 25% - РИА Новости, 06.07.2026
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12:55 06.07.2026
Еременко: ВТБ нарастил выдачу гарантий для МСП на 25%

ВТБ нарастил выдачу гарантий для малого и среднего бизнеса на 25%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Количество клиентов ВТБ из числа МСП, использующих банковские гарантии, с начала 2026 года выросло на 31%, а выдача банковских гарантий увеличилась на 25% на фоне роста объема закупок госкомпаний, сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко во время выставки "Иннопром-2026".
По его словам, основным драйвером роста стали электронные банковские гарантии. Их количество увеличилось на 76%, объем выдач – на 63%. Клиентская база по этому продукту за год выросла на 70%. При этом доля электронных гарантий достигла 60% от общего объема против 45% годом ранее. У малого бизнеса доля дистанционных гарантий уже превышает 80%.
"По данным Минфина России, объем договоров госкомпаний с субъектами МСП в первом квартале 2026 года увеличился более чем в три раза. Расширение участия малого и среднего бизнеса в закупках повышает потребность компаний в быстрых и удобных инструментах обеспечения контрактов. Именно поэтому мы последовательно развиваем цифровые сервисы", — привели в ВТБ слова Еременко.
Как отмечается в сообщении, портфель банковских гарантий ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса превысил 900 миллиардов рублей, увеличившись на 15% в годовом выражении. Количество действующих гарантий выросло на 15%, а портфель электронных банковских гарантий — на 53%.
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